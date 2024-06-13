andsuns アンドサンズ キーホルダー

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ANDSUNS（アンドサンズ）の「RICH FLAVOR KEY（キーホルダー）」 - WEAR



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ANDSUNS（アンドサンズ） “ WSC SUNS PULLOVER “ [GREEN] | LAGGA

アンドサンズのキーホルダーになります。購入当時、数回使用しました。所々スワロフスキーっぽいのがとれています。わかりにくいと思いますが画像でご確認ください。年数経過品ですので、まだ他にもとれる可能性があります。長期の自宅保管、年数経過品であることをご理解いただいた上でご検討ください。よろしくお願いします。