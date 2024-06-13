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andsuns アンドサンズ キーホルダー
商品番号 N95410171484
商品名

andsuns アンドサンズ キーホルダー
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンドサンズのキーホルダーになります。購入当時、数回使用しました。所々スワロフスキーっぽいのがとれています。わかりにくいと思いますが画像でご確認ください。年数経過品ですので、まだ他にもとれる可能性があります。長期の自宅保管、年数経過品であることをご理解いただいた上でご検討ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper55109.html
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