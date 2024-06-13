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サマンサタバサ★ファイナルファンタジーVII フラグメントケース　セフィロス
商品番号 Q51360165967
商品名

サマンサタバサ★ファイナルファンタジーVII フラグメントケース　セフィロス
ブランド名 サマンサタバサプチチョイス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用箱無しポスト投函の発送です。定価18700円素材牛革◇SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)の「ファイナルファンタジーVIIコレクション」フラグメントケース(セフィロス)ファイナルファンタジーVIIに登場する、クラウドとセフィロスの衣装をイメージした世界観あふれるコレクション。▼デザイン・衣装に使用されているモチーフやカラーリングがデザインに落とし込まれたフラグメントケース。・ファスナーにはシルバー金具を使用し、スタイリッシュな印象に仕上げました。・ファスナーチャームと合わせて使っていただくと、より世界観が増すのでおすすめです。・ユニセックスでご使用いただけるシンプルなデザイン。▼機能性・薄型でコンパクトなフラグメントケースは、ミニ財布として使用できます◎・お札は二つ折りにし、小銭は真ん中の仕切りポケットに入れる仕様。・裏面にカードポケットが付いているので、キャッシュレス派の方にもぴったり。・外側にはファスナーチャーム専用の金具が付いているので、別売りのファスナーチャームを合わせて、コーディネートするのがおすすめ。
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商品検索ファイナルファンタジー | ONLINE PARCO（オンラインパルコ）

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