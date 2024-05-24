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インディアン　ジュエリー　バングル　平打ちメタルシルバーK18GP
商品番号 J84715841261
商品名

インディアン　ジュエリー　バングル　平打ちメタルシルバーK18GP
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 12,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方の出品商品に興味を持ってご覧頂きまして誠に有難うございます。コレクションや整理して使わなくなった物など色々と出品したいと思っています。コレクションとして大切に扱っていた物が大半です。また、カスタムやオリジナル、制作した商品もございます。お気軽にご質問等や値下げ交渉等お気軽にご連絡ください。商品一つの販売価格になります。まとめて購入はご連絡ください。鋳造品ではございません。K18GP#インディアンジュエリー#イーグルトップ#シルバーアクセサリー#ゴローズ好き#ネックレス#ネックレストップ#トップ#925#silver#K18GP#平打ち#バングルカラー···シルバー
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