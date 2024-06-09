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ホワイトハウス財布
商品番号 N71491259525
商品名

ホワイトハウス財布
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラウンかなり使用感あります。だがまだまだ使えます。しばらく使っていなかったので出品します。
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