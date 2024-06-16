ほぼ未使用 ティノラス ポリ\u0026ウール チェック柄 セットアップ M 約25万円

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数回しか着用していないほぼ未使用のティノラス/TENORASのウール、ポリエステル素材のチェック柄セットアップです。お色味はダークグレーです。この機会にぜひご検討下さい。主なスペックは下記の通りです。○ブランド：ティノラス/TENORAS○メンズ○購入額：約25万円○購入店舗：銀座店○状態：お写真が分かりやすいかと思います。目立った汚れや傷などなく状態は良い美品です。春、秋、冬とほぼオールシーズン活躍します。○素材：ウール、ポリエステル、レーヨンです。お写真でもご確認下さい。○サイズ：Mサイズです。○ジャケットは平置きで肩幅44㎝、ウエスト幅47㎝、肩からの丈67㎝、背中からの着丈は73㎝、肩から袖までの長さ61㎝です。いずれも素人採寸です。○パンツは平置きでウエスト幅42㎝、股下73㎝です。いずれも素人採寸です。○ご参考までに着用車のサイズは175㎝、65㎏、普通体型、デニムサイズは29インチ等です。○付属品：写真のものが全てです。箱や袋などはございません。素人保管ですので細かな傷や汚れが気になる方は購入をご遠慮下さい。ご検討の程何卒宜しくお願い申し上げます。検索ワード美品ティノラスTENORASジャケットパンツセットアップブラック黒ダークグレーホスト長袖冬物春物秋物