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ホースシュー　馬蹄　幸運　ラッキー　アラベスク　silver925リング　26号
商品番号 Y75724450026
商品名

ホースシュー　馬蹄　幸運　ラッキー　アラベスク　silver925リング　26号
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　KSM4-5ササニ12馬蹄　ホースシュー　SILVER925リングサイズ約26号　US12ホースシューが「幸運を招く」と言われるのは、ホースシューの形であるUの字が、幸運をキャッチすると考えられていたからです。幸せを呼び、不幸を招き入れないために西洋の家では、昔から魔除けとして玄関に飾っていた風習があり、現代でも幸運をもたらすアイテムとして考えられています。また、蹄鉄を打つ際に釘を全部で7つ打つことから、「ラッキーセブン=幸運を招く」と考えられていたようです。#獅子丸印台柄あり#獅子丸26号#獅子丸馬蹄当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。馬蹄　ユニセックス
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