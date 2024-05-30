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✨未使用✨カステルバジャック長財布
商品番号 T47229634419
商品名

✨未使用✨カステルバジャック長財布
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも多数出品中　#SHOショップ翌日迄の匿名配送を致します✨新品のカステルバジャックの長財布になります。ファスナーなど動作確認済みです。またクリーニングを行っておりますので清潔にお使いいただけます♪サイズ…横22×縦11×マチ2（cm）財布形···長財布
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