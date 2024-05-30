✨未使用✨カステルバジャック長財布

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商品詳細
他にも多数出品中 #SHOショップ翌日迄の匿名配送を致します✨新品のカステルバジャックの長財布になります。ファスナーなど動作確認済みです。またクリーニングを行っておりますので清潔にお使いいただけます♪サイズ…横22×縦11×マチ2（cm）財布形···長財布
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