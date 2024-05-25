VANS オールドスクール　新品未使用

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商品詳細
新品未使用vansオールドスクールコレクション整理のため出品しました。新品未使用ですが、神経質な方・状態を極度に気にする方のご購入はご遠慮願います。VANSオールドスクール#VANS#vans#オールドスクール
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