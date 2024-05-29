新品☆K18コインデザイン ペンダントトップ15㎜(バチカン大)

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商品詳細
《K18コインデザインペンダントトップ》縦 22㎜(バチカン込み)直径 15㎜厚み 0.5㎜(約)総重量 0.6㌘全て18金K18刻印付きコインをデザインしたペンダントトップです。三角バチカンで太めのチェーンが通ります。6枚目画像に直径3㎜(筒状)とキヘイ幅2.5㎜をセットしたイメージ画像を入れております。※※画像すべてのネックレスチェーンは付属致しません※※トップのみです。3枚目画像が裏側です。材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/scissoring363496.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford886573.html
http://narcologia.ru/goods/slide575987.html
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