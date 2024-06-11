2327 ポールスミス ラウンドファスナー 長財布 ブライドルレザー

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ご覧いただきありがとうございます。ハッシュタグ作成中です。商品説明文の1番下に掲載しておりますので是非ハッシュタグから他の商品もご覧下さい。｟商品名、ブランド｠ポールスミスのお財布です。｟サイズ｠約10縦×横20センチ｟商品詳細｠使用感ありますが問題なく使えます。内側の蝋はまだまだ残っているので経年変化が楽しめます。小銭入れ1ヶ所お札入れ2ヶ所カードポケット12ヶ所その他ポケット2ヶ所商品ランク〈B〉〔S〕未使用品〔A〕綺麗目な中古品〔B〕一般的な中古品〔C〕ダメージがあるが使用には問題のない中古〔D〕使用できるがダメージがつよい中古〔E〕使用するのに修理やメンテナンスが必要な中古※主観によるランクづけです。参考程度にお考え下さい。撮影の際はライトを当てて撮影をしています。現物より明るく写ることがあります。撮影の際に台座や箱、スタンドなどを使用している場合がありますがそちらは付属しません。付属品については商品詳細に記載しております。フォロー割やってます！！(プロフご確認下さい。)是非フォローしてからコメントください！！おまとめ買いは多少お安く出来ることもありますので是非ご相談くださいませ٩('ω')و出品商品は正規店、大手ブランドショップ、中古ブランドネットショップ、ブランドオークション等での購入品で1点1点真贋確認をしておりますのでご安心ください。万が一正規品でない物が購入者様のお手元に届いてしまった場合はご連絡下さい。最後までしっかりキャンセル対応させていただきます。その際送料はこちら負担の着払いにて対応しますのでご安心ください。発送日などに関してはプロフィールをご確認下さい。気になることがありましたらコメントお願いします。中古品ですのでご理解の上お願いします。#ameoブランド財布#ameoメンズウォレット#ameoメンズ#ameo