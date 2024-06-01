匿名発送　メンズ　ツイスト　フープピアス

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メンズ ツイスト フープピアス半額セール:13,600円 ⇒ 6,800円追跡可能な匿名配送で、お届けいたします。サイズ：18ゲージ／外径12mm定番のリング型のツイストフープピアス。メンズ向けのしっかりとした重量感のあるオシャレなピアスですが、レディースとしても問題なく使えるユニセックスデザイン！シンプルなフープに飽きてしまった方におすすめのツイストデザインで存在感抜群！長期的に使い回せて、フォーマルスタイルにもカジュアルスタイルにも相性がよく、シーンを選ばずどんな時でも着用OK！シルバーカラーの1ペアでのセット販売です。きれいな輝きで存在感を強調しオシャレにコーディネートすることができます。