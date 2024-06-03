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多機能 レザー 長財布 本革 レザー メンズ 財布 大容量 ロングウォレット
商品番号 E58167984796
商品名

多機能 レザー 長財布 本革 レザー メンズ 財布 大容量 ロングウォレット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品:長財布●素材：牛ヌメ革●カラー：オレンジ、ブラウン、コーヒー、ブラック●重さ：0.28KG●サイズ：横20cm×縦10cm×マチ2.5cm ●仕様：ファスナー付き。カード入れ：×8小銭入れ：×2お札入れ：×1 携帯収納可能★ご注文後にご希望のカラーを教えて下さい。●一流の革職人が天然牛革で仕上げ、ベーシックで使いやすいバッグ。●本革を使用して作製しております。自然素材の為革本来の小さな傷筋、しわ等がある場合がございます。●手作業で制作しているため、多少のずれ等がある場合がございます。製作時の汚れやマーキングの跡等がある場合がございます。ハンドメイドの味とご理解ください。
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