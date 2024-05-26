ジョジョの奇妙な冒険 ultra BRAND JOJO 東方仗助 ネックレス

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商品詳細
箱に経年劣化があります。ネックレスは未着用のままの保管なので大きな損傷はないですが、経年に伴う劣化、すれ傷などがあります。写真にアップで載せているのでご確認下さいませ。ジョジョの奇妙な冒険ジョジョアルトラバイオレンスultraBRAND東方仗助シルバーsilverアクセサリーネックレスペンダントチョーカーメンズ4部ダイヤモンドは砕けない荒木飛呂彦
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