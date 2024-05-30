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ハンドメイド品ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します！注文後の制作になります！注文後7〜10日以内に制作し発送致します今まで注文して下さった中でのご要望は・コインケースにボタンをつけてください・カードケース部分を別なデザインにしてください・◯蛸さんの様に厚くできますか など出来る限りお客様のご要望にお応えします！オーダー品は値段変更になります！