クロコダイル 長財布 ネイビー

購入する場合は注意事項を必ず読んでください。☆商品クロコダイル長財布ネイビー☆説明母が数年使っていました。クロコダイルなので牛革と違って染め直しが簡単に効かず修理ができないという回答だったので出品に至りました。数年使っているので角スレ、色あせなど色々あります。画像は全てフィルター無しでとっています。色は深みのあるネイビーですが、日中に撮影しているため若干白飛びしています。購入時は5万以上で買っているようです。ご自身で修理して使える方はお得かと思います。見た目的には男女どちらでも使えそうなデザインです。ファスナーの開け閉めはスムーズです。中古のため神経質な方は購入ご購入御遠慮ください。トラブル防止の為、疑問があれば購入前にご連絡お願いします。☆梱包と配送方法（予定）梱包無し。新品の透明の袋に入れ、直接新品の封筒に入れ、ネコポスにて発送します。※☆注意事項・平日のみ発送・基本的に最安値で出品している為、値下げ交渉は受け付けていません。交渉により値段を下げる場合、商品の梱包やメッセージなどの費用や手間を一切省きます。・リサイクル品の封筒を利用していい場合は、5円引き可能です（新品の封筒を利用すると書いていた場合のみ）。・同梱の場合は送料差額値引きします。・迅速な取引を心がけています。商品到着後受け取り評価が24時間以内にない場合は以後お取引はしません。柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革



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