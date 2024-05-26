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キン肉マンNew Era 9 TWENTY KINマーク刺繍 メルトン素材
商品番号 B88635661669
商品名

キン肉マンNew Era 9 TWENTY KINマーク刺繍 メルトン素材
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。家族で買い集めてきたキン肉マングッズ達を放出していきます！大人気NEWERAシリーズです！メルトン素材ですので秋冬にピッタリ。暖かみもありながらシャープでカッコ良い商品です。ご購入・お支払い後1〜2日以内に発送するよう心がけております。■商品説明キン肉マンアパレルNewEra9TWENTYKINマーク刺繍メルトン素材（ブラックBlack）ver.キャップ帽子■サイズFREE(調整可能)○状態新品未使用品(試着無し)ですがタグは取ってしまいました。ご了承ください。気になる方はご購入をお控えください。よろしくお願い致します。
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