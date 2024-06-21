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茶道茶碗　平茶碗　丹波焼　丹波祥公窯　大の字　【新品未使用】
商品番号 E15592691158
商品名

茶道茶碗　平茶碗　丹波焼　丹波祥公窯　大の字　【新品未使用】
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 9,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫に使われず眠っていたものです。箱付き他にも茶道茶碗の出品をしております。まとめて欲しいなどありましたら、浮いた送料分お値引きいたします。まとめ希望の方はご質問いただけたらと思います。※商品自体には関係ない話ですが、、私がこのフリマ用に撮った写真がネットのおそらく偽通販サイトで使用されていますそちらの方がはるかに安い値段設定されていますので、迷惑しています。ご注意ください無断転載禁止
http://narcologia.ru/goods/reinforcement227399.html
http://narcologia.ru/goods/encourage165372.html
http://narcologia.ru/goods/approximate602420.html
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