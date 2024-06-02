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【極美品】サルヴァトーレフェラガモ　名刺入れ　ガンチーニ　メンズ　レディース
商品番号 V78445139750
商品名

【極美品】サルヴァトーレフェラガモ　名刺入れ　ガンチーニ　メンズ　レディース
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムサルヴァトーレフェラガモ　名刺入れカードケース　ガンチーニ　メンズ　レディース　ユニセックス　ロゴ金具シルバー　レザー■状態擦れ、使用感がありません。未使用に近い状態です。状態は写真にてご確認下さい。■サイズ縦幅:約8㎝横幅:約10.5㎝マチ:約2㎝平置き実寸。      ■カラー　ブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。■付属品本体のみ〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。
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