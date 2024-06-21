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- NUDE CABLE ”Type-B” 5m S-S [ベース専用シールド]
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商品詳細
多弦ベースに対応”Type-B”5mS-S[ベース専用シールドケーブル]1年ほど前に18,000円程で購入したものです。宅レコのみでの使用です。
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