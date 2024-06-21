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NUDE CABLE ”Type-B” 5m S-S [ベース専用シールド]
商品番号 J61061306451
商品名

NUDE CABLE ”Type-B” 5m S-S [ベース専用シールド]
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多弦ベースに対応”Type-B”5mS-S[ベース専用シールドケーブル]1年ほど前に18,000円程で購入したものです。宅レコのみでの使用です。
http://narcologia.ru/goods/update364495.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring315796.html
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