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ジャスティンデイビス　クロスペンダントトップ
商品番号 O94896071944
商品名

ジャスティンデイビス　クロスペンダントトップ
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 19,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスのペンダントトップです。昔ジャスティンが好きで集めてました。大きなクロスで凄くカッコいいです。付属品はありません。ご質問などありましたらお気軽お声掛けください。
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