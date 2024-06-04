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斧バイキング・セルティック925シルバーペンダント ID-001
商品番号 N75735330119
商品名

斧バイキング・セルティック925シルバーペンダント ID-001
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み、新品です。品番:ID-001商品詳細サイズ縦：34mm（カンを含む）横：28mm厚さ：10mm重さ：13gバチカン：5ｍｍx6ｍｍ素材：シルバー925/銅925刻印ありネックレスチェーンは含まれていません。他のデザインはこちらをタップしてください#Bikerpendant#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバー#アクセサリ#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー
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