斧バイキング・セルティック925シルバーペンダント ID-001

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商品詳細
送料込み、新品です。品番:ID-001商品詳細サイズ縦：34mm（カンを含む）横：28mm厚さ：10mm重さ：13gバチカン：5ｍｍx6ｍｍ素材：シルバー925/銅925刻印ありネックレスチェーンは含まれていません。他のデザインはこちらをタップしてください#Bikerpendant#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバー#アクセサリ#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー
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