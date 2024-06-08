NIKE DUNK Low By You 26.0cm

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商品詳細
ナイキダンクロウバイユーNIKEのDunklowByYouで作成したものになります。着用中は定期的に洗い、防水スプレーでメンテナンスをしていました。状態は写真を参考にしてください。⚠️写真4枚目にあるように履き口に破れがあります。■サイズ26.0cm■カラーホワイト×ブルー■付属品箱(写真6枚目)#NIKE#ナイキ#Dunk#ダンク#ByYou#バイユーメインカラー···ホワイト、ブルー
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