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NIKE DUNK Low By You 26.0cm
商品番号 Q42005105622
商品名

NIKE DUNK Low By You 26.0cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,242 円
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商品詳細

ナイキダンクロウバイユーNIKEのDunklowByYouで作成したものになります。着用中は定期的に洗い、防水スプレーでメンテナンスをしていました。状態は写真を参考にしてください。⚠️写真4枚目にあるように履き口に破れがあります。■サイズ26.0cm■カラーホワイト×ブルー■付属品箱(写真6枚目)#NIKE#ナイキ#Dunk#ダンク#ByYou#バイユーメインカラー···ホワイト、ブルー
http://narcologia.ru/goods/tenet603563.html
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