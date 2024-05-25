ARIZONA FREEDOM SV×K18 太陽神　リング　美品　正規品

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アリゾナフリーダムの人気シリーズ、太陽神のリングです。SV×K18状態に関しては目立つ汚れや傷はありませんが、SVならではの極僅かな小傷はあります。SVアクセサリーの知識がない方のご購入はお控えください。返品はお断りしていますので予め中古品にご理解いただける方のみご購入ください。刻印もしっかりありますので、ご確認下さい。ネコポス予定で発送させていただきます。#ARIZONAFREEDOM#アリゾナフリーダム#バングル #SV#K18#ブレスレット #リング #指輪■ブランドARIZONAFREEDOM/アリゾナフリーダム■付属品無し■購入元国内正規店・直営店■採寸約9.5号※多少の誤差はご了承ください。