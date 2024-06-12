【送料無料】CASIO CA-35 電子ピアノ キーボード

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CASIOCA-35電子ピアノキーボードの出品になります。多彩な25音色を内蔵、トーンエディット機能で100音色バリエーションが楽しめます。24種のパターン内蔵、、10曲のSONGBANKTUNES内蔵と多彩な内蔵があります。サイズも小型で場所を選ばずに使用できます。アダプターはつきませんが、電池で可動し、イヤフォンジャック付のため、ポジションを選ばずに使用できます。経年によるイタミの箇所ありますが、今後もまだまだ使える商品かと思います。これからピアノをはじめたいかた、さらにレベルを上げたい方などの購入をお待ちしております。発送はらくらくメルカリ便となり、送料はこちらで全額負担いたします。※画像にうつるピアノ台は付属せず、電子ピアノのみの出品となります。以上よろしくお願いいたします。