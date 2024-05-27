  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
商品番号 V11437902869
商品名

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

MadeinMexicoVintageAntiqueBlackOnyxBraceletSilver925アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です！上質なメキシコのシルバー925を使用したブレスレット。年代物にしか出せない雰囲気があり、MEXICO、925刻印もしっかりあります。ユニセックスでご使用頂けます。メキシコ製の年代物アイテム自体が大変貴重で市場では数も少なくなっている希少なメキシカンジュエリー。世界的なシルバーの産地であるメキシコ。特に有名なのがメキシコ南部のゲレロ州にあるタスコ(TAXCO)。タスコは「銀の街」と呼ばれ、メキシコで掘り出された銀の多くが、タスコの職人によって加工されています。カラー:シルバー全長:19.5cm最大幅:1.1cm重量:32.6g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですが、ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。14
http://narcologia.ru/goods/competitive441581.html
http://narcologia.ru/goods/preference950138.html
http://narcologia.ru/goods/pompous637823.html

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
MEXICOメキシコ製ヴィンテージオニキススターリングシルバー925製メキシカンブレスレット【N-21524】 -Antique & VIntage shop oldArt

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット 33g / Vintage Mexico Sterling Silv

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
MEXICOメキシコ製ヴィンテージオニキススターリングシルバー925製メキシカンブレスレット【N-21793】-Antique & VIntage shop oldArt

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット 33g / Vintage Mexico Sterling Silv

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブレスレット バングル ベルト 925の ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
□希少 メキシコ製 ヴィンテージ ブラックオニキス\u0026マルチカラー ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット ...

メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925
ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット 33g / Vintage Mexico Sterling Silv

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru