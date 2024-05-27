MadeinMexicoVintageAntiqueBlackOnyxBraceletSilver925アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です！上質なメキシコのシルバー925を使用したブレスレット。年代物にしか出せない雰囲気があり、MEXICO、925刻印もしっかりあります。ユニセックスでご使用頂けます。メキシコ製の年代物アイテム自体が大変貴重で市場では数も少なくなっている希少なメキシカンジュエリー。世界的なシルバーの産地であるメキシコ。特に有名なのがメキシコ南部のゲレロ州にあるタスコ(TAXCO)。タスコは「銀の街」と呼ばれ、メキシコで掘り出された銀の多くが、タスコの職人によって加工されています。カラー:シルバー全長:19.5cm最大幅:1.1cm重量:32.6g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですが、ヴィンテージの為小さな小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。14



メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ ブラックオニキス ブレスレット 925 ...



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MEXICOメキシコ製ヴィンテージオニキススターリングシルバー925製メキシカンブレスレット【N-21524】 -Antique & VIntage shop oldArt



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ヴィンテージ メキシカンシルバー925 ブラックオニキス ブレスレット 33g / Vintage Mexico Sterling Silv



MEXICOメキシコ製ヴィンテージオニキススターリングシルバー925製メキシカンブレスレット【N-21793】-Antique & VIntage shop oldArt



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