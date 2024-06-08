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カエル　爬虫類　両生類　シルバー925リング　フロッグ幸福のお守り14号hxu1
商品番号 M10228308609
商品名

カエル　爬虫類　両生類　シルバー925リング　フロッグ幸福のお守り14号hxu1
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　KSG-7hxu1二匹のカエル　シルバー925リング#獅子丸14号　#獅子丸カエル#獅子丸爬虫類素材　シルバー925(スターリングシルバー)サイズ約14号　US7刻印あり蛙（かえる）は日本語で「変える」「返る」「帰る」という言葉と同じ発音で読みます。「福かえる」は福が返ってくると読めるので、小さな蛙を願いを叶える縁起やお守りとして身に付ける様になりました　旅行や仕事で遠方に出かける人に「無事カエル」ように手渡したり、病院へお見舞に行ったとき、健康を損なった人に病状が良くなるようにと願って福かえるを渡します。　またイタリアでも、ローマ時代には家と居住者を不運から守るとされ、現在でも幸運のお守りとして愛されています。カエルは水を象徴するシンボル。流れ、変化し、さらに新しいものを生み出す創造性を持つ。また中国では財を生み出す縁起物とも言われます。金運のお守りにも！当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けた本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。カエル　爬虫類　両生類　シルバー925リング　フロッグ　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　蛙　ゲロゲロ　クリスマス　プレゼント　ギフト　銀　指輪　縁起物　動物好き　雨蛙材質···シルバーカラー···シルバー
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