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detaj デタイユ シルバーリング 指輪
商品番号 D96281147231
商品名

detaj デタイユ シルバーリング 指輪
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DETAJデタイユオリジナルブランド「D」silverリング7号ユニセックスで使えます。購入したのが15〜20年前程で初期のデザインになります。シルバー独特の雰囲気のある色ムラがあります。重ね付けで利用していたため傷、スレが多くあります。素人保管のため神経質な方は購入をお控えください。特にご質問等なければ即購入いただいてOKです。最近ユマワンとコラボもされていますPaulHarndentoogoodmaisonmargielaaleksandrmanamisELENADAWSONARCHIVIOJ.M.RibotGUIDIIsabellaStefanelliArakiYuuTheCrookedTailorBIEKVERSTAPPENGUIDIMA+TagliovivocherevichkiotvichkiateliersuppanumawangziggychenArts\u0026ScienceアーツアンドサイエンスATELIERSUPPANCaseyCaseyケイシーケイシーElenaDawsonエレナドーソンエムエークロスポールハーデンジェフリービースモールC-DIEMカルペディエムKaval
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