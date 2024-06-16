【新品未使用】PT 950おしゃれな男性2カラットダイヤの指輪

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商品詳細
ご観覧ありがとうございました。好きなら購入できます。コメントがあっても直接買うことができます。商品詳細状態：新品未使用素材：PT950（PT950刻印あり）何サイズが必要ですか？メッセージをお願いします沖縄北海道鹿児島プラス1500円鑑別書や説明書がなく気になる方はお控え下さい【大切な方へのプレゼント、ギフトに】お誕生日、記念日、クリスマス、バレンタインデー、お祝いの贈り物等にどうぞ。
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