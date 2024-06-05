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90s ビンテージ 富士通 カーナビ 企業 テック アート Tシャツ
商品番号 Y93170914031
商品名

90s ビンテージ 富士通 カーナビ 企業 テック アート Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難う御座います。USAユーロヴィンテージをベースに、良質な古着を一点一点、国内外より厳選しております#セレクト古着Rです。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎Tシャツ他商品になります→#セレクト古着RTシャツ・・サイズ着丈・77cm身幅・61cm肩幅・60cm袖丈・22cm素人検品、採寸ですので多少の誤差や見落としがあるかもしれません。古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。値下げ交渉の際は、ご購入したい金額をご提示頂けたほうが安くご案内できる可能性が高いと思います。(値下げ交渉中はどうしても売り切れる確率が高くなります。交渉中に売り切れた際は、ご購入された方を優先いたしますので、予めご了承くださいませ)着画はお断りしております。他商品になります→#セレクト古着R
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