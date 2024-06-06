K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス 十字架 ダイヤ ネックレス



K18イエローゴールド ダイヤモンド合計0.1ct ネックレス(十字架/クロス)[0921340203]



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K18 無垢 ダイヤモンド クロス ペンダントトップ | ジュエリーD-PLANET

『高級ダイヤモンドK18イエローゴールドダイヤクロス十字架ネックレス』の出品です。高品質なダイヤモンドあしらった、高級ジュエリーです。ダイヤモンドは色・テリ共に良く光り輝いています。クロスモチーフでボリュームもあり、チェーンは50cmで長さが自由に調節出来るスライダータイプなので、男女兼用でお使いいただけます。是非この機会にお求め下さい。【素材】K18【石種】ダイヤモンド【カラット数】ダイヤモンド0.05ct【トップサイズ】縦約37.8mm×横約17.8mm※バチカン含【チェーン長さ】最大約50cm【重量】10.8g◆状態『A』S・・・新品仕上げ磨き済み※専門業者にてA・・・保管傷程度（若干の小傷）B・・・若干の使用感（小傷程度）C・・・使用感有（小傷と若干の打ち傷）D・・・目立つ傷有り◆鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無『無』材質···ゴールド