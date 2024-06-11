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ガーネット\u0026ダイヤ\u0026ペリドットのペンダントトップです。
商品番号 D21755036799
商品名

ガーネット\u0026ダイヤ\u0026ペリドットのペンダントトップです。
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても個性的なペンダントトップです……カッコいい、オシャレ、珍しい注目…！写真で判断お願いします！材質...K18WG石はすべて天然石です。装飾...ダイヤモンド6g程だったと思います。
http://narcologia.ru/goods/navigate404630.html
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