ジミーチュウ Filipaメンズスター長財布

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商品詳細
ジミーチュウのお洒落なFilipaスター長財布です。ベースのレザーは上質なレザーが使用されており高級感はあります。サイズ：20cmx11cmx3cm小銭入れ×1、札入れ×2、カード入れ×8、オープンポケット×2バイマにて購入【日本国内定価】87,480円
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