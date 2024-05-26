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MAJIメンズ スーツA5サイズ新品　ズボンノータック
商品番号 W21260928538
商品名

MAJIメンズ スーツA5サイズ新品　ズボンノータック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7万円くらいのスーツです。画像は薄くみえますが、黒で細いストライプの生地です。裏ポケットのところに傷があります。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。ズボン裾上げもしていない新品です。高級感あるスーツです。股下指定して頂ければ、仕上げて発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/enquire519189.html
http://narcologia.ru/goods/freezer210798.html
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