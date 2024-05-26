MAJIメンズ スーツA5サイズ新品　ズボンノータック

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商品詳細
7万円くらいのスーツです。画像は薄くみえますが、黒で細いストライプの生地です。裏ポケットのところに傷があります。ご理解頂ける方よろしくお願い致します。ズボン裾上げもしていない新品です。高級感あるスーツです。股下指定して頂ければ、仕上げて発送させて頂きます。
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