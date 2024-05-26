ブルガリ 指輪 16号 セーブザチルドレンリング 57 Ag925 E0251

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■ BVLGARIブルガリ指輪16号セーブザチルドレンリング57Ag925E0251■ コンディション：ＳＡランク 表面：新品仕上げ済みのとても綺麗な状態です。■ サイズ 約16号(表記57)/リング幅 約0.7cm■ 重量 7g■ 素材 シルバー925■ 付属 弊社用意のポーチ■ 本物鑑定済■ ブルガリのセーブザチルドレンリングです。ユニセックスなデザインで男女問わず愛されるセーブザチルドレンライン。シンプルながら高級感あふれる輝きでお手元をいっそう煌びやかに引き立てます。ぜひご検討下さい。■ 管理番号E0251★・・・★・・・★・・・★・・・出品しているお品はすべて真贋鑑定済みです。▼出品しております商品の購入先・正規店・買取品・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場▼古物営業法表記東京都公安委員会許可番号：第305491906184号▼付属品説明文や画像にあるものが全てです。「社外箱orポーチ」表記のものは、こちらで用意したジュエリーボックスにいれて配送いたします。※入らないサイズのものはしっかり梱包してお送りします。材質...シルバー