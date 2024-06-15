

Bill Wall Leather / リング / 13号 - リング



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BillWallLeather/フェイステッドリングBEAMSEXCLUSIVEハードになり過ぎない多角面の突起が特徴で、スタイリングに取り入れやすく使い勝手の良いユニセックスモデルの『フェイステッドリング』。無機質でシンプルなデザインは、むしろそれこそが特徴的で、他のデザインリングとの重ね着けもおすすめです。BEAMSで購入いたしました。使用に伴う若干の小傷はありますが気にならない程度です。ご理解いただける方のみご購入ください。よろしくお願いいたします。材質:シルバー925定価:18,700円(税込)サイズ:13号(US-6h)カラー···シルバー