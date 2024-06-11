【DOG TOWN】ロケット448 ワークキャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。状態未使用新品のものですが、傷すれはあります！完璧な物を求める方は、ご購入をお断りしています！どんなスタイルにも合うコーディネートはお好みでサンタクルーズインディトラックホソイアルバALVAdogtown#サンタクルーズ#インディトラック#ホソイ#アルバ#ALVA#dogtown#スケート#スケートデッキ#デッキ#スケートボード#パウエル#ペラルタ#サンタクルーズ#デスボックス#オールドスケート#エレメント#サンタモニカ#PowellPeralta#BonesBrigade#Bones#Skate#Skateboard#SteveCaballero#TonyHawk#LanceMountain※ステッカーは撮影用です！販売もいたしますのどご希望の方はコメントください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございます。プロフ必ず読んでくださいよろしくお願いします！
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