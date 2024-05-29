PORCO ROSSOポルコロッソ　ラウンド名刺入れ　キャメル

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ポルコロッソの名刺入れです。プレゼント用に購入しましたが、別のものにしたため、出品いたします。新品未使用ですが、あくまで中古品とのご理解はお願いいたします。大体30枚くらいは入るみたいです。カラー···キャメル■サイズ（外寸）横幅11cm×縦6.5cmマチ2.5cm■重さ約50g■素材表革 オリジナルレザー（牛革）ご質問あればよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite644054.html
http://narcologia.ru/goods/moisture614569.html
http://narcologia.ru/goods/freezer886598.html
Amazon | [PORCO ROSSO] ラウンド名刺入れ オリジナル栃木レザー 日本 ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
Amazon | [PORCO ROSSO] ラウンド名刺入れ オリジナル栃木レザー 日本 ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
マチつき名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ベルトカードケース｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
差し込み名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
http://narcologia.ru/goods/composite644054.html
http://narcologia.ru/goods/moisture614569.html
http://narcologia.ru/goods/freezer886598.html
Amazon | [PORCO ROSSO] ラウンド名刺入れ オリジナル栃木レザー 日本 ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
Amazon | [PORCO ROSSO] ラウンド名刺入れ オリジナル栃木レザー 日本 ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
マチつき名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO ...
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ベルトカードケース｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
差し込み名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）
ラウンド名刺入れ[sokunou] ｜革鞄・革小物のPORCO ROSSO（ポルコロッソ）