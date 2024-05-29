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PORCO ROSSOポルコロッソ　ラウンド名刺入れ　キャメル
商品番号 U75380486627
商品名

PORCO ROSSOポルコロッソ　ラウンド名刺入れ　キャメル
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポルコロッソの名刺入れです。プレゼント用に購入しましたが、別のものにしたため、出品いたします。新品未使用ですが、あくまで中古品とのご理解はお願いいたします。大体30枚くらいは入るみたいです。カラー···キャメル■サイズ（外寸）横幅11cm×縦6.5cmマチ2.5cm■重さ約50g■素材表革　オリジナルレザー（牛革）ご質問あればよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/composite644054.html
http://narcologia.ru/goods/moisture614569.html
http://narcologia.ru/goods/freezer886598.html
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