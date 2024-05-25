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VANS　バンズ　クラシック　スリッポン　USA企画
商品番号 P97971734942
商品名

VANS　バンズ　クラシック　スリッポン　USA企画
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎他の商品はこちらからご確認いただけます。↓#trkの古着ヴァンズのスリッポンベイクルーズオンラインストアにて購入。ABCマート購入ではないので日本企画ではなくアメリカ企画です。•SIZE28.0cm•MATERIAL•COLORブラック•CONDITION室内で一度履いたのみです。ご不明な点がございましたら、コメントよろしくお願い致します。
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