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new balance 996 MRL996AN ネイビー
商品番号 F46289089732
商品名

new balance 996 MRL996AN ネイビー
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューバランスMRL996ANの出品です。本体のみです。着用回数は10回程です。サイズは27.5cmです。左足側の履き口少し破れあります。その他は特に目立つ傷や汚れ等ありません。ソールも片減り等少なくまだまだご使用頂けると思います。何か気になることがあればコメントお願いします。
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