美品 ニューエラ UNDEFEATED × LA DODGERS 7 3/8

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#スタカリ兄さんアンディフィーテッドニューエラxロサンゼルスドジャースのキャップです。サイズ:73/8色:ブラウン状態:一度短時間着用の美品です。UNDFTD定番人気の”NEWERA59FIFTY、Dodgers仕様フロントには、Dodgersのロゴマーク“LA”、バックには“5-STRIKES”＋MLBの“BATTERMAN”ロゴをプラス。サイドは、Dodgersロゴをフィーチャーした“UNDEFEATED”をデザインし、コラボならではの豪華な仕上がりに。被りやすさにもこだわった、頭の形に馴染みやすい6パネルです。他のサイトにも出品しているので、早い者勝ちになります。お気軽にお問い合わせください。ギャルソンコムデギャルソンnikeナイキフラグメントジョーダン マイケルジョーダン jordanjordan1jordan3jordan5jordan11kithキスxmenエックスメンスターウォーズスパイダーマンairjordan1jordan1エアジョーダン1aj1ナイキnikeトラヴィス TravisscottSNKRSsupremeスタンダードカリフォルニアstandardcaliforniaスタカリSDチャンピオンRHCロンハーマンsupremewindandseaNIKEレイニングチャンプkawsカウズjordan1ジョーダンキムタク木村拓哉サーフィン フラグメントgooutゴーアウトシュプリームヨウジヤマモト限定 シュプ カモ camoboxlogoボックスロゴcrewneckクルーネックbox#スタカリ兄さんカラー···ブラウン形···ベースボール