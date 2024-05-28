【値下げ中】CULLNIクルニ/ ミリタリーポケットTシャツ

CULLNIChambrayTwillMilitaryPocketTee定価：¥24,200○サイズ1【サイトより引用】配色のミリタリーポケットが付いたプルオーバー。強撚ウールのようなドライタッチなシャンブレーツイル素材を使用し上品に仕上げた一着。即購入OK！購入後メッセージをお願いします。自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。喫煙者・ペットはおりません。



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