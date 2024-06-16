超美品☆希少☆ヴィトン ヴェルニ 【コインケース】ポシェット・クレ NM☆H18

超美品☆希少☆ヴィトンヴェルニ【コインケース】ポシェット・クレNM☆オシャレ☆■仙台市のリサイクルショップで購入いたしました。鑑定済みの正規品になります♪■とってもオシャレな商品！ヴィトンヴェルニ【コインケース】ポルトモネクールの出品です☆キュートでもっているだけで楽しい気分になりますね♪■もちろん本物ですのでご安心下さい■【参考定価 4万3600円】超美品ですよ☆○年齢問わず合わせやすく、ヴィトンヴェルニのオシャレなコインケースですよ☆○ポケットにも入る大きさが便利ですね☆○ヴェルニ素材の高級感あふれる光沢もおしゃれです☆機能性抜群のヴェルニのお財布です☆○普段のお仕事を頑張っているあなたに♪○大切な人へのプレゼントに♪○他の人とは違う高級感をあなたに♪角などの状態→とてもきれいです◎ヴェルニ素材の状態→通常範囲の使用感程度なのできれいです◎金具類メッキの状態→通常範囲の使用感程度なのできれいです◎ファスナーの開閉などの状態→ファスナーはとてもスムーズです♪内側の状態→通常範囲の使用感程度なのできれいです◎その他目立つ難など特筆事項→使い勝手抜群のオシャレな商品です☆この機会に是非どうぞ◎こちらのお品は新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。届いたその日から気持ちよくお使い頂けます☆超美品ですよ☆もちろんルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能なお品でございます。使い勝手抜群のヴィトンのお財布【コインケース】ポシェット・クレNMをこの機会にどうぞ。■本物ですのでご安心下さい■(コピー品の売買は法律で禁じられております)参考定価：【4万3600円】 サイズ： 約W13cm×H9cm(素人採寸です) カラー： ヴェルニワイン 付属品： 特にありません。製造番号:CA0079 製造国： madeinSpain



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