【ドッキングデザイン】sacai コットンオックスフォードブルゾン スタジャン

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○ご覧いただきありがとうございます⭐︎ 他にも #westwillにてハイブランド、ストリートブランド、古着等を出品していますので、よろしくお願いいたします○ブランド等サカイ 21-02593M○カラー黒色 ブラック○サイズ4XL程度 着丈約75 身幅約62 肩幅約52○状態多少の使用感はありますが、大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます○商品説明等 サカイ21AWのオックスフォードブルゾンで、サイズは希少な4です コットンブルゾンの中にサテンスタジャンがドッキングされたデザインです ボタンやジップにもサカイのブランド刻印入りです 定価121,000円です素材···コットンカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし