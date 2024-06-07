JAP工房　ガンダム　リング

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商品詳細
材質···シルバー購入後、ガラスケースに飾っていました。シルバー特有の黒ずみがありましたので出来る限り磨いています。試着程度で歪みや目立つ傷もありませんが、あくまで中古品となります。サイズは画像参照、17号程度です。とても大切にしていました。気に入っていただけると嬉しいです。
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