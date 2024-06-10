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パタゴニア　ジェットキャップ　波タグ　ネイビー
商品番号 D10543972888
商品名

パタゴニア　ジェットキャップ　波タグ　ネイビー
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで譲って頂きましたが自分には似合わなかったので出品しました。汚れや傷、色褪せなどない状態の良いものでしたので、お探しの方がいましたらどうぞ。素材...コットンカラー...ブルー
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