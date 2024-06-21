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ETTINGER 長財布 LONG WALLET WITH ZIP
商品番号 E74059824881
商品名

ETTINGER 長財布 LONG WALLET WITH ZIP
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年頃に購入したものです。毎日ではないですが使用していたため、多少の傷等の使用感があります。https://ettinger.jp/smartphone/detail.html?id=000000000199\u0026category_code=ct5\u0026sort=recommend\u0026page=1
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