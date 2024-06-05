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キムタク　私物　vans スニーカー
商品番号 Y49391230231
商品名

キムタク　私物　vans スニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木村拓哉さんが私物着用されているVANSoldskoolです。数回着用の美品。まだまだ着用いただけます。サイズ10(28センチ)付属品完備。今では入手困難です。
http://narcologia.ru/goods/freezer375898.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering383679.html
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