キムタク　私物　vans スニーカー

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商品詳細
木村拓哉さんが私物着用されているVANSoldskoolです。数回着用の美品。まだまだ着用いただけます。サイズ10(28センチ)付属品完備。今では入手困難です。
http://narcologia.ru/goods/freezer375898.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless389259.html
http://narcologia.ru/goods/ordering383679.html
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