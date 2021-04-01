lad musician sneaker

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商品詳細
ladmusiciansneakerssize:42(25.5〜26.5㎝)color:black履く機会がすくなくなりましたので、出品致します。ややダメージがありますが、まだまだ履いていただけるかと思います。気になる方はお気軽にお声掛けください。
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