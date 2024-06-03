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アニエスベー 脇にb.ロゴキャップ ブラック
商品番号 X73221200170
商品名

アニエスベー 脇にb.ロゴキャップ ブラック
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニエスベー脇にb.ロゴキャップブラック脇に'b.'のロゴがあしらわれたキャップです。シンプルで主張し過ぎないデザインで、カジュアルスタイルだけでなく、綺麗めなスタイルにもコーディネートを楽しんで頂けます。　ユニセックス（男女兼用）でお使い頂けるアイテムです。　サイズ調節が可能なアジャスターが付いています。サイズ：頭周り：58.5cm高さ　：10.5cmつば　：7cm新品未使用です。並行輸入品のためお安く出品致します。仕様は国内仕様と若干異なる場合があります。#agnesb.アニエスベーキャップ#アニエスベーキャップ
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