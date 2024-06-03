アニエスベー 脇にb.ロゴキャップ ブラック

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商品詳細
アニエスベー脇にb.ロゴキャップブラック脇に'b.'のロゴがあしらわれたキャップです。シンプルで主張し過ぎないデザインで、カジュアルスタイルだけでなく、綺麗めなスタイルにもコーディネートを楽しんで頂けます。 ユニセックス（男女兼用）でお使い頂けるアイテムです。 サイズ調節が可能なアジャスターが付いています。サイズ：頭周り：58.5cm高さ ：10.5cmつば ：7cm新品未使用です。並行輸入品のためお安く出品致します。仕様は国内仕様と若干異なる場合があります。#agnesb.アニエスベーキャップ#アニエスベーキャップ
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