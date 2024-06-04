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ボッテガ長財布
商品番号 C73071002228
商品名

ボッテガ長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革8万くらいで購入ジップの部分は一度壊れて修理しました多少の傷スレなどありますが味のある色合い質感です神戸居留地のボッテガで購入
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